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Bursa’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina

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BÜYÜKBAŞ HAYVAN ÖLÜMÜ VE KARANTİNA UYGULAMALARI

Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki bir besihanede büyükbaş hayvan ölümü sonrası ilçe tarım ekipleri hemen harekete geçti. Yapılan kontrollerde veteriner hekim ile birlikte, ölümü meydana gelen büyükbaş hayvanın şap hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca çiftlikteki diğer hayvanlarda da şap hastalığı belirtilerinin gözlemlendiği ifade edildi. Bu durum üzerine ilçe kaymakamlığı, vakit kaybetmeden ilçe genelinde karantina tedbirleri uygulamaya başladı.

Yenişehir Belediyesi tarafından hayvan pazarının geçici süreyle hayvan giriş ve çıkışlarına kapatıldığı belirtildi. Ayrıca, ilçe genelinde karantina kapsamında tüm hayvan girişleri ve çıkışları yasaklandı. Kurban Bayramı öncesi yaşanan bu şap vakası, ilçedeki besicileri derinden etkiledi.

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