Bursa’da Satılan Tay Geliri 25 Milyon

56 TAYIN SATIŞINDAN YÜKSEK GELİR

Bursa’daki Karacabey Harası, 58 tayın satışından önemli bir gelir elde etti. 25 milyon 225 bin liralık bir gelir, bu açık artırma etkinliği ile sağlandı. “Zergüzüm Tay” isimli tay, 1 milyon 370 bin lira ile bu ihalede en yüksek fiyata alıcı buldu. TİGEM, Karacabey Tarım İşletmesi’nde düzenlenen açık artırmada, yetiştirdiği tayları satışa sundu.

İHALEDE DİĞER YÜKSEK FİYATLAR

Satışa sunulan taylardan 58’i, fiyatları 80 ile 1 milyon 370 bin lira arasında değişerek, alıcı buldu. İhalenin en pahalı tayı olan “Zergüzüm Tay”, e-satış platformu üzerinden Kerem Gülmez tarafından satın alındı. “Güneşçeker” isimli dişi Arap tay ise Mustafa Yılmaz tarafından 1 milyon 320 bin liraya alındı. “Kestel Yiğidi” adlı erkek tay, 1 milyon 190 bin liralık fiyatla Özşahinler Limited Şirketi tarafından satın alındı.

E-SATIŞ YÖNTEMİ İLE BAŞARI

TİGEM, toplamda 25 milyon 225 bin lira gelir elde ettiğini duyurdu. Satışlarda hibrit yöntem kullanarak çevrimiçi teklif alarak e-satış gerçekleştirdi. Bu sayede, tay fiyatlarının da değerlendiği gözlemlenen TİGEM, e-satış yöntemi ile 58 tayın 9’unun satıldığını bildirdi. E-satış platformu üzerinden TİGEM, 4 milyon 975 bin lira gelir elde etti.