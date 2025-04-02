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Bursa’da Şemsiye ile İlginç Araç Yolculuğu

YAĞMURDA ŞEMSİYE İLE SEYAHAT

Bursa’da şehir merkezinde, üstü açık lüks bir spor aracıyla yol alan bir sürücü, aniden başlayan yağmur karşısında açılır tavanı kapatma yerine şemsiyesiyle yola devam etmeyi tercih etti. Bu ilginç anlar kameraya yansıdı. Bursa’nın Nilüfer ilçesinde seyir halinde olan sürücü, aracının tavanını hızlıca kapatamadığı için yanındaki arkadaşının yardımına ihtiyaç duydu.

ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

Yan koltukta oturan arkadaş, yağmurdan korunmak amacıyla şemsiye açarak sürücünün yanında oturdu. İkili, yoldan geçen diğer araç sürücüleri ve yayalar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı vatandaşlar, sürücünün bu cesur ve eğlenceli hareketine gülerek tepki verirken, bazıları o anları cep telefonlarıyla kayda aldı. Yağmur altında bu şekilde seyahat etmek, şehirdeki sakinler arasında şaşkınlıklara neden oldu.

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