Bursa’da Servis Ücretleri Yükseldi

BURSA’DA OKUL SERVİSİ FİYATLARI AÇIKLANDI

Bursa’da, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için okul servisi ücretleri netleşti. Yapılan yüzde 49 zam ile birlikte, en yakın hat 2 bin 390 lira olurken, en uzun hatın fiyatı ise 4 bin 565 lira olarak belirlendi. Ayrıca, rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda öğrencilerden ek olarak bin 200 lira ücret alındığı ifade ediliyor.

YENİ TARİFELERİN DETAYLARI

2025-2026 eğitim öğretim yılı için servis ücretlerinde yapılan artışlar dikkat çekiyor. 0-1 kilometre arasında olan güzergah fiyatları 1.600 liradan 2.390 liraya, 1-3 kilometre mesafesi olan güzergah 1.750 liradan 2.620 liraya, 3-5 kilometre güzergahı ise 1.950 liradan 2.920 liraya yükseldi. 5-7 kilometre güzergahı 2.150 liradan 3.220 liraya, en uzak mesafe olan 19-21 kilometre güzergahı ise 3.050 liradan 4.565 liraya çıktı.

REHBER ÜCRETİ ARTIYOR

Öğrencilerin güvenliği için rehber bulundurma zorunluluğu olan araçlarda rehber öğretmen fiyatları da arttı. Daha önce 800 lira olan rehber öğretmen ücreti, bu yıl itibarıyla 1.200 lira olarak açıklandı. Bu değişiklikler, velilerin bütçelerini etkileyen önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.