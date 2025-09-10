Bursa’da Sevgi Yandık, eski eşi tarafından öldürüldü. Kamera görüntüleri olayın yaşandığını gösterdi. “Ben sadece adalet istiyorum,” dedi annesi

GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, eski eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Sevgi Yandık’ın son anlarına ilişkin güvenlik kamerası kayıtları gün yüzüne çıktı. Bu görüntüler, katil zanlısı olan Doğan Ş.’nin genç kadını evden alıp, 3 yaşındaki çocuğuyla beraber parka götürdüğü ve burada başlayan tartışma anlarını içeriyor. Yandık’ın daha önceden 7 yerinden bıçaklanmış olduğu bilgisi ile birlikte, Sevgi Yandık’ın annesi Vildan Yandık, “Yüreğim yanıyor. Ben sadece adalet istiyorum” ifadelerini kullandı.

TRAGİK OLAY VE KURBANIN SON ANLARI

Trajik olay 27 Ağustos gecesi saat 22.00 civarında İncirli Caddesi’nde gerçekleşti. 27 yaşındaki Sevgi Yandık, annesiyle birlikte yaşadığı evden dışarıya “konuşmak” bahanesiyle çağrılan eski eşi 32 yaşındaki Doğan Ş. ile buluştu. Parkta buluştuklarında tartışmanın kısa sürede büyümesiyle birlikte, Doğan Ş.’nin yanında getirdiği bıçakla eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca yaraladığı kaydedildi. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Doğan Ş., bir süre sonra karakola teslim oldu ve tutuklandı.

ANNE VE BABADAN ACI AÇIKLAMALAR

Kızının daha önce de Doğan Ş. tarafından 7 yerinden bıçaklandığını belirten 60 yaşındaki Vildan Yandık, “Kızımı 7 yerinden bıçakladı, ‘barışma annem’ dedim, barıştı. Ama bu çok kısa sürdü. Şimdi ben evlatlarımın annesiz kaldığını düşünüyorum” şeklinde konuştu. Kızının eski eşiyle olan ilişkisini tanımlayan baba Volkan Yandık, her ne kadar sorunlu bir evlilikleri olsa da, kızının bu ilişkiye devam ettiğini söyledi. “Evlilikleri iyi geçmedi, hep kavga ediyorlardı. Ama sonunda kızıma zarar verdi” dedi.

OLAY GECESİ ŞÜPHELİ DAVRANIŞLAR

Baba Volkan Yandık, eski damadının madde bağımlısı olduğunu ve olay gecesi kızının altınının ve parasının kaybolmuş olabileceğini belirtti. “Belki de para istemiştir, kızım vermeyince katletmiş olabilir” diye ekledi. 11 yıl önce evlenen çiftin geriye sadece düğün günü çekilmiş mutlu fotoğrafları ve acılı bir aile kaldı.