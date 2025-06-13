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Bursa’da Sıcak Havadaki Paniğin Ardından

YAZ AYINDA HAREKETLİ GÜNLER

Bursa’daki kavurucu sıcaklardan kaçan halk, Özdilek Park’ın yeşil alanlarında serinlemeye çalıştı. Ancak bu serinleme arayışı, tahmin edilmedik bir olayla sonuçlandı. Sıcak havalarda evinde oturmak istemeyen Bursa halkı, İstanbul yolundaki Özdilek Park’a akın etti ve çimlerin üzerinde dinlenmek için yer aldı.

ACI BİR ANINİ YAŞADILAR

Serinlemek üzere çimlerin üzerine oturmuşken, park alanında park ettikleri araçlardan dumanlar yükselmeye başladı. Aniden otomobillerin ortasından alevlerin yükseldiğini görenler, büyük bir panik içinde koşmaya başladı. Kısa süreli bir kargaşanın ardından, hem vatandaşlar hem de itfaiye ekipleri alevleri söndürmeyi başardı. Bu olay, yaz akşamlarının nasıl sürprizlerle dolu olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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