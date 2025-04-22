Bursa’da Şiddetli Dayak Görüntülendi

DÖVÜLEN KİŞİYE SALDIRI ANLARI KAMERADA

Bursa’da iki kişi, aralarında süregelen bir husumet olan bir şahsı dövdü. Olay sırasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan çevredeki bir kadın, durumu güçlükle kontrol altına aldı. Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

Husumetli gruplardan biri, cadde üzerinde tek başına yürüyen karşı tarafın kişisini durdurup saldırmaya başladı. Öldüresiye dövülen şahsın yaşadığı anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Kavgayı ayırmak isteyen yoldan geçen kadın, çabasıyla durumu yatıştırmaya çalıştı. O sırada yaşananlar, anbean görüntülendi.