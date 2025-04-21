Bursa’da Sikke Ve Heykel Bulundu

BURSA’DA DURDURULAN ARAÇTA TARİHİ ESERLER BULUNDU

Bursa’da jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta Roma ve Bizans dönemine ait 226 adet sikke ile 1 adet Helenistik döneme ait olduğu düşünülen minyatür heykel ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

ŞÜPHELİ ARAÇ DURAĞI

16 Nisan Çarşamba günü, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde devriye görevlerini icra ederken şüpheli bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 226 adet sikke ile birlikte 1 adet Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen minyatür heykel bulundu. Araçta yer alan M.Y. ve H.N. isimli iki kişi gözaltına alındı.

İFADELER SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüpheliler, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülerek ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay, tarihi eser kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede dikkat çekici bir örnek oldu.