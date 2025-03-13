Bursa’da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Bursa’da arkadaşlarıyla tartışma yaşayan bir kişi, silahla vurularak yaralandı. Olay, Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1. Polat Sokak’ta akşam saat 20.30 sıralarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, B.Ö. adındaki şahıs, üç arkadaşıyla birlikte oturduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya döndü ve bu sırada B.Ö., bir arkadaşı tarafından bacağından tabanca ile vuruldu.

B.Ö. yere yığıldı ve kanlar içinde kaldı. Yaralıyı gören çevredeki vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak, B.Ö.’nün arkadaşları, olay anında hızla yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra B.Ö.’yü ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

KAÇAN ŞÜPHELİLER İÇİN SORUŞTURMA

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı. Olayla ilgili detayların aydınlatılması amaçlanıyor.