Bursa’da Silahlı Kavga, İki Yaralı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ANLAR

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir silahlı kavga nedeniyle iki kişi yaralandı ve hastanede tedaviye alındı. İddialara göre, Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi’nde Haktanur A. ile Yiğit K, tanımadıkları bir husumet sahibiyle karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşerek olayın büyümesine neden oldu. Şüphelinin silahından çıkan mermiler, Haktanur A.’yı bacağından, Yiğit K.’yı ise kalçasından yaraladı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiler. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verilmedi.

ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayın detaylarını öğrenmek için görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Olayı aydınlatmak ve kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.