Bursa’da Silahlı Saldırı: 2 Çocuk Babası Öldü

BURSA’DA BİR ADAMIN ÖLÜMÜ

Bursa’da 34 yaşındaki iki çocuk babası bir adam, evinin önünde silahlı saldırıya uğramış halde bulundu. Komşularının kanlar içinde bulduğu bu kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayı öğrenen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Polis, yaşanan olayla ilgili geniş bir soruşturma başlattı.

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Olay, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 4. Adalet Sokak’ta bir takım sesler duyulması üzerine çevredekiler dışarı çıktı. Komşuları, Adil Uğur’un kanlar içinde evinin önünde yerde yattığını görünce hemen 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri geldiğinde, 34 yaşındaki Adil Uğur’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKINLARI SINIR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından haberi alan yakınları, hemen olay yerine gitti. Uğur’un yaşamını yitirdiğini duyunca sinir krizi geçirerek zor anlar yaşadı. Ekipler, aile bireylerini sakinleştirmeye çalışırken, Adil Uğur’un kısa bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili araştırmalar devam ederken, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporla ölümün kesin sebebi belirlenebilecek.