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Bursa’da Silahlı Saldırıda İki Yaralı

BURSA’DA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRI!

Bursa’da bir kişi, husumetlisi olan şahısların bulunduğu işletmeye otomobille gelip ateş açtı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, kurşunların hedefi olan iki kişi yaralandı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 29 suç kaydı bulunan Barış B. (24), husumetlisi Enes Ö. (33) ve Kamil Sefa A. (24) ile daha önceki bir suç nedeniyle gerilim yaşamaya başladı.

SALDIRI ANI VE YARALILAR

Husumetlilerinin cadde üzerindeki bir işletmede oturduğunu gören Barış B., otomobille işletmenin önünden geçerken arka arkaya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi dizlerinden yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak onları Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Silahlı saldırının görüntüleri güvenlik kameralarında kaydedildi.

POLİSİN YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Olayın ardından polis, kaçan şüpheli Barış B.’yi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Öte yandan, husumetlisinin daha önce 13 suç kaydı bulunduğu belirtildi. Bu gelişmeler, Bursa’da aşırıya kaçan husumetlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini yeniden gözler önüne serdi.

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