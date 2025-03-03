Bursa’da Soğuk Ve Yağışlı Hava Bekleniyor

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası Bursa’da da hissediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Bursa’da yer yer sağanak yağış gözlemlenecek. Bu durumda, hava durumu hakkında merak edilenleri paylaşalım.

BURSA’DA HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

3 Mart 2025 Pazartesi günü Bursa’da yağışlı ve kapalı bir hava bekleniyor. Gün boyunca gökyüzünde parçalı ve yoğun bulutlar hâkim olacak, belirli zaman dilimlerinde yağmur ve sağanak yağış görülebiliyor. Hava sıcaklıklarının en düşük 6°C, en yüksek ise 11°C civarında olması öngörülüyor. Nem oranının gün içerisinde %80 seviyelerinde seyretmesi tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 5 ila 10 km hızla esmesi bekleniyor.