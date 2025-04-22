Bursa’da Sokak Köpeğine Çarptı

KAZA ANIDIR

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sokak köpeğine çarptıktan sonra yoldan çıkan hafif ticari araç sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu Nene Hatun kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Eren K. (24) yönetimindeki 16 BCM 979 plakalı hafif ticari araç, aniden yola fırlayan sokak köpeğine çarptı. Çarpmanın ardından sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve araç tarlaya savruldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan Eren K., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı ve olayla ilgili detayları araştırmaya devam ediyor.