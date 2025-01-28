Bursa’da Sokak Ortasında Tüfekli Saldırı

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Mermer Sokak’ta sabah saat 10.00 civarında gerçekleşti. Aynur A. ve kız kardeşi Nuray A., yatılı misafir olarak kaldıkları arkadaşlarının evinden kendi evlerine doğru yola çıkmak üzere ayrıldılar. İkili yürüyüş yaparken, Aynur A.’nın otomobille gelen nişanlısı Tayfun S. ile karşılaştılar. Abla ve kardeş, Tayfun S.’yi görünce kaçmaya çalıştı.

SİLAHLI SALDIRI VE YARALILAR

Otomobilinde durarak inen Tayfun S., av tüfeğiyle ateş açtı. Aynur A., sırt ve bacağından, kardeşi Nuray A. ise bacağından saçmalarla yaralandılar. Saldırının ardından, şüpheli Tayfun S. otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, gerekli ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDI VE POLİS OPERASYONU

Saldırı anı, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın aranmasıyla birlikte, polis tahkikat başlatarak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına hız verdi.