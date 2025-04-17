Bursa’da soygun girişimi yaşandı. Kuyumcu Fatih Akbulut konuştu. Soyguncu paniğe kapıldı, kaçtı. Emniyet güçleri hızlıydı, yakaladılar. İş yerini açan kuyumcu duygulandı. Türk polisi her zaman görevde

SOYGUNCUYU BOZGUNA UĞRATAN KUYUMCU KONUŞTU

Bursa’da elinde silahla soygun yapmak üzere içeri giren hırsızı etkisiz kılan kuyumcu, yaşadıklarını anlattı. 3 yıldır kuyumculuk yapan Fatih Akbulut, “İçeriye girdiğinde anladım. Kafası karışsın, çevredeki esnaf duysun diye bağıra bağıra konuştum. Kaçarken sıktığı kurşun, para sayma makinesine geldi. Anne baba duasıyla verilmiş sadakamız varmış” dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi. Soyguncu, kuyumcuya elindeki silahla selam vererek girdi ve altınları gasp etmek için kuyumcudan çantaya doldurmasını istedi. Kuyumcunun sakin tavırları ve yüksek sesle konuşması, soyguncunun kafasını karıştırdı. Ancak arka taraftan gelen bir ses, soyguncuyu iyice tedirgin etti. Eş zamanlı bir panikte kurşun sıkan soyguncu, olay sonrası kaçtı. Kuyumcu, panik butonuna basarak 112 ekiplerinden yardım istedi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

POLİS VE SÜREÇ

Olay yerine gelen güvenlik ekipleri, yaptıkları incelemeden sonra soruşturma başlattı. Soyguncu ve iki arkadaşı, olaydan sadece 2 saat sonra saklandıkları yerden yakalandı. Gasp Büro dedektifleri, durumu hızlı bir şekilde aydınlatmayı başardı. Kuyumcu Fatih Akbulut, dükkânını tekrar açarken yaşadıklarını; “Gerçekten film sahnelerini aratmayan anlar oldu” ifadeleriyle özetledi.

TEŞEKKÜRLER

Soyguncunun hızlı bir şekilde yakalanmasından dolayı memnun olan Akbulut, “Emniyetteki arkadaşlara çok teşekkür ederim. Ellerine yüreklerine sağlık. Devletimiz ve milletimiz var olsun. Rabbim, kimsenin başına böyle bir olay vermesin. Türk polisi her zaman onların ensesinde oluyor” şeklinde konuştu.