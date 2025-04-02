Bursa’da Spor Kulüpleri Boykota Karşı Çıktı

Bursa’da 26 Amatör Spor Kulübü Başkanı Esnafa Destek Verdi

Bursa’da bulunan 26 amatör spor kulübü başkanları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in belirli firmalara yönelik başlattığı boykot çağrısına karşı esnafı desteklemeye karar verdi. Başkanlar, “Alışveriş yapmayarak hükümeti protesto edin” şeklinde bir çağrıda bulunarak başlatılan boykota tepki gösterdi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin ile AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya da bu heyete katıldı. Başkanlar boykot edilen bir zincir markete girerek alışveriş yaparak poşetleri doldurdu.

AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, “Bugün AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, çarşıda esnafımızla beraberdi. Gördük ki vatandaşımız esnafımızın yanında oldu. Yine kazanan esnafımız ve millet oldu. Bu tür çağrıları liderler konuşurken daha duyarlı bir şekilde konuşması lazım. Ama maalesef ülkemizdeki beceriksiz bir muhalefet liderinin başlatmış olduğu boykotta da diğer esnafların ve tüm esnafların zarar görme açısından da halk olarak, vatandaş olarak bizler de AK Partili teşkilatı olarak esnaflarımızın yanında olduk” dedi.

Bursa’daki Zafer Spor Kulübü Başkanı Şaban Sönmez ise, “Böyle bir boykot çağrısını zaten biz halk olarak anlam veremedik. Bursa merkezde görev yapan yaklaşık 26 spor kulübü başkanı bir araya geldik. Biz ülkemizin, devletimizin, ekonomimizin, milli üreticilerimizin, yerli esnafımızın ve süper marketlerimizin yanındayız. Böyle bir boykotu Türkiye karşı işlenmiş, en büyük suçlardan görüyoruz. Bu esnafımızın aileleri var, çocuğu var, üretiyorlar, satıyorlar, devletimize vergi ödüyorlar. Bunları boykot etmek hangi aklın, hangi mantığın, hangi zihniyetin ürünüdür anlamış değiliz. Kesinlikle ve kesinlikle biz esnafımızın yanındayız. Kesinlikle biz devletimizin, cumhurbaşkanımızın yanındayız. Sağ olsun Bursa’nın önde gelen köklü amatör spor kulüpleri federasyonu, köklü amatör spor kulüpleri bir araya geldik ve hep birlikte bu organizasyonu yaptık. Ceplerimizin son kuruşuna kadar alışveriş yaparak gerçekleştirdik” şeklinde görüş bildirdi.