Bursa’da Su Kesintileri Duyuruldu

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 11 Haziran’da Bursa’da meydana gelecek su kesintilerinin yaşanacağı ilçeleri açıkladı. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimlerinde etkili olacak.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ VE DETAYLARI

Buski tarafından yayınlanan su kesintileri ile ilgili bilgiler şu şekilde:

KARACABEY TAŞLIK

– Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 09:30

– Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 13:00

– Kesim Tarihi: 11/06/2025 09:30

– Açıklama: “Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi’nde TOKİ elektrik müteahhitinin şebeke hattına zarar vermesi nedeniyle 11.06.2025 tarihinde Çarşamba günü 09:30-13:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.”

OSMANGAZİ YEŞİLOVA

– Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/06/2025 15:30

– Planlanan Bitiş Tarihi: 11/06/2025 17:30

– Kesim Tarihi: 11/06/2025 15:30

– Açıklama: “Osmangazi İlçesi C4_D10 Alt bölgesinde bulunan Yeşilova Mahallesi Yeşil Sokak ve civarı arıza nedeniyle 11.06.2025 tarihinde 15:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.”

Çalışmaların erken tamamlanması durumunda suların, belirtilen zamandan daha önce verilebileceği uyarısında bulunuluyor. Bu nedenle, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları öneriliyor.