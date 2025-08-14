Bursa’da Su Kesintileri Duyuruldu; BUSKİ

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 14 Ağustos tarihinde Bursa’da su kesintisi uygulanacak ilçeleri açıkladı. Belirli saat aralıklarında su kesintilerinin, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde etkili olması bekleniyor. Bu kesintilere dair ayrıntılara ulaşmak için BUSKİ’nin internet sitesi üzerinden bilgi almak mümkün.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

Kesintileri etkileyen bölgelerin üzerinde durmak gerekirse, Gemlik ilçesindeki kesintinin planlanan başlangıç tarihi 14 Ağustos, saat 13:30 olup, bitişinin ise 16:30 olarak öngörüldüğü öğrenildi. Bu kesinti, Türk Telekom tarafından yapılan çalışma esnasında meydana gelen zarar nedeniyle gerçekleştirilmekte.

Aynı gün içerisinde, Nilüfer ilçesinde de su kesintisi yapılacak. Planlanan kesintinin başlangıcı 14 Ağustos, saat 09:00’da olacak ve bu süreç 19:00’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında su kesintisi, Nilüfer İlçesi’ndeki Balat ve Minareliçavuş Mahalleleri’ni kapsayan bölgede yaşanacak. Bu doğrultuda, Cezaevi Caddesi, Sarı Cadde, Mavi Sokak, Meşe Cadde, Barbaros Sokak ve Faruk Baykal Caddesi çevresinde su akışında durma gerçekleşecek. Vatandaşların, bu tarihlerde tedbir alması gerekiyor.