Bursa’da Su Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Nisan tarihinde Bursa’da su kesintisi gerçekleşecek ilçeleri açıkladı. Bugün belirli saat aralıklarında Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde su kesintileri etkili olacak.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Bursa’daki su kesintilerinin ne zaman sona ereceği ve saat kaçta suyun geleceği merak ediliyor. BUSKİ’nin 9 Nisan su kesintisi saatleri hakkında duyuruları yapılmakta. Bursa’daki su kesintileri için BUSKİ’nin internet sitesinden güncel bilgilere ulaşmak mümkün.