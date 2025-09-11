Bursa’da Su Kesintisi Bilgisi Yayınlandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 11 Eylül’de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bu kesintiler Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat aralığında etkili olacak. Su kesintilerinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte BUSKİ’nin açıkladığı 11 Eylül su kesintisi saatleri.

NİLÜFER İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Nilüfer ilçesinde planlanan su kesintisi 11 Eylül 2025 tarihinde 09:00 ile 18:00 saatleri arasında gerçekleşecek. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar nedeniyle, Nilüfer İlçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesinin tamamında su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlardan tedbirli olmaları rica ediliyor.

YILDIRIM İLÇESİNDE ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ

Yıldırım ilçesi C3 – D13 alt bölgesinde bulunan Millet Mahallesi 6.Bülbül Sokak ve civarlarında yapılacak arıza çalışmaları nedeniyle, 11 Eylül 2025 tarihinde 11:00 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak. Bu durum, bölgede suya erişimde kesintilere yol açacak.