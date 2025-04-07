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Bursa’da Su Kesintisi Detayları Açıklandı

BURSADA SU KESİNTİSİ YaŞANACAK İLÇELER BELİRLENDİ

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 7 Nisan tarihinde Bursa’nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacağını açıkladı. Su kesintileri özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler boyunca etkili olacak.

SU KESİNTİSİ NE ZAMAN SONLANACAK?

Peki, sular ne zaman geri gelecek? BUSKİ tarafından belirlenen 7 Nisan su kesintisi saatleri ile ilgili bilgi almak için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Güncel su kesintileri ile ilgili duyurular burada yayınlanıyor.

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