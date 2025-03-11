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Bursa’da Su Kesintisi Detayları Açıklandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ GİBİ ÖNEMLİ BİR KONU

Bursa’da su kesintileri ile ilgili olarak Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 11 Mart günü hangi ilçelerde kesinti olacağını açıkladı. Kesintiler özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli bir saat diliminde etkili olacak. Peki, sular ne zaman geri gelecek? İşte BUSKİ’nin 11 Mart su kesintisi saatleri.

BURSA’DAKİ SU KESİNTİLERİ HAKKINDA DETAYLAR

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), güncel su kesintileri ile ilgili bilgileri resmi internet sitesinde paylaşıyor. 11 Mart tarihinde Hasanaga Mahallesi’nde yaşanacak su kesintisi ile ilgili bilgiler ise şu şekilde:

– Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/03/2025, Saat: 09:00
– Planlanan Bitiş Tarihi: 18/03/2025, Saat: 18:00

Açıklamada belirtilene göre, BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında, mevcut içmesuyu hatlarındaki arızalar sebebiyle, Nilüfer İlçesi, Hasanaga Mahallesi ve çevresinde, 11 Mart 2025 tarihinden itibaren, 09:00 – 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintileri yapılacak. Bu durum nedeniyle vatandaşların tedbirli olmaları rica ediliyor. Kesinti tarihi ise 11 Mart 2025’te saat 09:00 olarak belirlenmiştir.

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