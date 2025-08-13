Bursa’da Su Kesintisi Duyuruldu

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 13 Ağustos tarihinde gerçekleşecek su kesintilerinin hangi ilçelerde olacağını duyurdu. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler arasında etkili olabiliyor. Peki, su kesintisi saat kaçta sona erecek? İşte BUSKİ’nin açıkladığı tarih ve saatler.

YILDIRIM İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/08/2025 13:15

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/08/2025 15:15

Kesim Tarihi: 13/08/2025 13:15

Açıklama: Yıldırım İlçesi Selçukbey Mahallesi 9. Güzel Sokak ve çevresinde arıza sebebiyle 13.08.2025 tarihinde 13:15 ile 15:15 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.

İNEGÖL İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 13/08/2025 16:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 13/08/2025 18:00

Kesim Tarihi: 13/08/2025 16:00

Açıklama: İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi’nde, İnegöl Belediyesi yol düşürme çalışmaları sırasında ana hatta aldığı zarar nedeniyle 16:00 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi olacaktır.

Bursa’daki su kesintileri hakkında detaylı bilgileri Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sayfasından takip edebilirsiniz.