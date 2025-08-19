Bursa’da Su Kesintisi Duyuruldu

BURSA’DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER DUYURULDU

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 19 Ağustos tarihinde Bursa’da gerçekleşecek su kesintisi hakkında bilgi verdi. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimlerinde etkili olacak. Vatandaşlar, “Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusuna yanıt arıyor. İşte BUSKİ’nin açıkladığı 19 Ağustos su kesintisi saatleri.

PLANLANAN SU KESİNTİLERİ VE AÇIKLAMALAR

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin internet sitesinde güncel su kesintileri hakkında bilgiler yer almakta.

KARACABEY ilçesi için planlanan kesintinin başlangıç tarihi 19 Ağustos 2025 saat 11:00, bitiş tarihi ise aynı gün saat 19:00. Bu kesinti, Emirsultan, Gazi ve Yeni Mahallelerinde şebeke arızası nedeniyle gerçekleşiyor. Kesinti süresi boyunca, 11:00 ile 19:00 saatleri arasında su verilemeyecek.

OSMANGAZİ ilçesinde ise su kesintisi 19 Ağustos 2025 saat 19:00’dan itibaren başlayacak ve 21:00’de sona erecek. Demirkapı Mahallesi Yatman Sokak ve çevresinde yaşanacak arıza nedeniyle bu kesintinin uygulanacağı belirtiliyor. Çalışmaların hızlı tamamlanması durumunda, suyun kesintisiz olarak belirtilen zamandan daha önce verilmesi bekleniyor.