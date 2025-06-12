Bursa’da Su Kesintisi Duyuruldu

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 12 Haziran tarihinde Bursa’nın çeşitli ilçelerinde su kesintileri olacağını açıkladı. Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde su kesintileri belirli saat dilimlerinde gerçekleşecek. Bu bağlamda, Bursa’da sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte ayrıntılar.

YILDIRIM PİREMİR MAHALLESİ SU KESİNTİSİ

Yıldırım ilçesi Piremir Mahallesi’nde su kesintisi planlanmıştır. Planlanan başlangıç tarihi 12/06/2025 saat 15:00, bitiş tarihi ise 12/06/2025 saat 17:00’dir. “Arıza” nedeniyle 12.06.2025 tarihinde saat 15:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışma erken tamamlanırsa, sular belirtilen zamandan önce verilebiliyor. Bu yüzden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları önemli.

OSMANGAZİ PANAYIR MAHALLESİ SU KESİNTİSİ

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Eğitim Sokak ve civarında da su kesintisi olacaktır. Planlanan başlangıç tarihi 12/06/2025 saat 14:40, bitiş tarihi ise 12/06/2025 saat 16:40’tır. Yine “Arıza” nedeniyle 12.06.2025 tarihinde saat 14:40 ile 16:40 arasında su kesintisi yaşanacak. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular belirtilen sürelerden daha önce verilebiliyor, bu yüzden vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

Bu bilgilere ek olarak, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi üzerinden güncel su kesintileri ile ilgili detaylara ulaşmak mümkün.