Bursa’da Su Kesintisi Duyuruldu

Bursa’da Su Kesintisi Duyurusu

BURSA’DA SU KESİNTİLERİ

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 13 Haziran günü su kesintisi uygulanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintileri özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler içinde etkili olacak. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği ise merak ediliyor.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Yıldırım Şirinevler Mahallesi’nde 13 Haziran 2025 tarihinde saat 15:30’da başlayacak su kesintisi, 17:00’de sona erecek. Bu kesinti, “ariza” çalışması nedeniyle yapılacak. Vatandaşların dikkatli olmaları ve muslukları kontrollü kullanmaları öneriliyor.

Osmangazi Altınova Mahallesi’nde ise su kesintisi 13 Haziran 2025 tarihinde saat 15:00’te başlayacak ve 16:00’da bitecek. Bu kesintinin nedeni, yine “ariza” çalışması olarak belirtiliyor. Erken tamamlanan çalışmalarda sular, bildirilenden daha önce verilebiliyor. Bu nedenle vatandaşların tedbirli olması gerektiği vurgulanıyor.