Bursa’da Su Kesintisi İlan Edildi

Bursa’da Su Kesintisi Duyurusu

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi, 21 Haziran günü şehirde su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Kesintiler özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat aralığında etkili olacak.

Kesinti Saatleri

“Yıldırım ilçesi; C4 D-25 Alt Bölgesinde bulunan Yavuzselim Mahallesi 15. Şahin Sokak ve civarında, ‘arızanın’ giderilmesi amacıyla 21.06.2025 tarihinde saat 15:30 ile 17:00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.” Bu gibi güncel su kesintisi bilgileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır.