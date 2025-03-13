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Bursa’da Su Kesintisi Olan Yerler

Bursa’da su kesintisi durumu gün yüzüne çıktı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 13 Mart tarihinde su kesintisi gerçekleşecek olan ilçeleri ilan etti. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler içinde etkili olacak. Kesintinin ne zaman sona ereceği de merak ediliyor.

SU KESİNTİLERİ İLE İLGİLİ DETAYLAR

Bursa’daki su kesintileri hakkında detaylı bilgi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesinde yer alıyor. Geçici su kesintisine dair önemli bilgilere aşağıda yer verilmektedir:

HASANAĞA BÖLGESİNDE SU KESİNTİSİ

Planlanan başlangıç tarihi: 11/03/2025 09:00
Planlanan bitiş tarihi: 18/03/2025 18:00
Açıklama: “BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi, Hasanaga Mahallesi ve civarında, 11.03.2025-18.03.2025 tarihleri arasında 09:00 – 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.” Tedbirli olunması rica olunur. Kesim tarihi ise 11/03/2025 09:00 olarak belirlenmiştir.

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