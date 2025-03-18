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Bursa’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLCELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 18 Mart’ta su kesintisi uygulanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler içinde etkili olacak.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ NEDİR?

Bu su kesintileri ile ilgili güncel saat bilgileri BUSKİ’nin internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. 18 Mart’ta su kesintisi meydana gelecek olan bölgelerde, suyun ne zaman geri geleceğine dair detaylar kullanıcılar tarafından takip edilebiliyor.

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