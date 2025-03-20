Bursa’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler

BURSA’DA SU KESİNTİLERİ DUYURULDU

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 20 Mart günü yaşanacak su kesintilerinin hangi ilçeleri etkileyeceğini açıkladı. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saat dilimlerinde gerçekleşecek.

KESİNTİLERİN SAATLERİ AÇIKLANDI

Konu ile ilgili merak edilen saatler de duyuruldu. Bursalı vatandaşlar, kesintilerin ne zaman sona ereceğini öğrenmek için BUSKİ’nin resmi internet sitesini takip edebilirler. Güncel su kesintileri bilgisi burada yer alıyor.