Bursa’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler

BURSA’DA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Bursa’nın su kesintisi yaşayan bölgeleri hakkında bilgi verildi. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 28 Mart tarihindeki su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Bu kesintiler, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler içerisinde gerçekleşecek.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ

Suların ne zaman geleceği konusunda merak edilen saatler de açıklandı. BUSKİ’nin 28 Mart su kesintisiyle ilgili saat bilgileri detaylandırılıyor. Bursa’daki su kesintilerine dair güncel bilgiler için BUSKİ’nin internet sitesi ziyaret edilebilir.