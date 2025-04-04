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Bursa’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler Açıklandı. BUSKİ, 4 Nisan’da Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer Ve İnegöl’de Kesinti Yapacak. Detaylar BUSKİ Sitesinde

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER BELLİ OLDU
Bursa’da 4 Nisan tarihinde su kesintisi yaşanacak ilçeler resmi olarak açıklandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatlerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

SU KESİNTİSİ SAATLERİ VE DETAYLAR
Kesintiye uğrayacak bölgelerde suyun ne zaman kesileceği ve ne zaman verileceği BUSKİ tarafından paylaşıldı. Vatandaşların bu saatlere dikkat etmesi ve su kullanımlarını buna göre planlaması gerekiyor.

BUSKİ’NİN RESMİ AÇIKLAMASI
“4 Nisan tarihinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır. Kesinti saatleri ilçelere göre değişiklik gösterebilir. Vatandaşlarımızın BUSKİ’nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşmalarını öneriyoruz.”

GÜNCEL BİLGİLERE NASIL ULAŞILIR?
Bursa’da su kesintisi ile ilgili en güncel ve detaylı bilgiler BUSKİ’nin internet sitesinde yayınlanıyor. Vatandaşlar, kesinti saatlerini ve etkilenen bölgeleri buradan takip edebilir.

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