Bursa’da Su Kesintisi Yayınlandı

BURSA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), 16 Nisan günü Bursa’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Su kesintileri, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde belirli saatler içerisinde etkili olacak.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Yetkililer, su kesintisinin ne zaman sonlanacağı konusunda bilgi veriyor. BUSKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden 16 Nisan su kesintisi saatleri ve detayları öğrenilebilir. Güncel su kesintileri hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak mümkündür.