Bursa’da Suç Kaydı Bulunan Şüpheliye Baskın

BASKIN DÜZENLENİYOR

Bursa’da gelen ihbar sonrası polis, oldukça fazla suç kaydı bulunan bir şüphelinin adresine baskın yaptı. Operasyonda, şüpheli ile birlikte 13 tarihi eser obje, 2 tüfek, 3 tabanca ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi’nde ruhsatsız silah bulundurma ihbarı alan polis ekipleri, 32 yaşındaki Abdullah E.’nin yaşadığı adresi yoğun bir şekilde takip etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada ise toplamda 13 tarihi eser obje, 3 tabanca, 2 tüfek, çok sayıda fişek ve uyarıcı maddeler ele geçirildi.

SÜRECİN DEVAMI

Yakalanan Abdullah E., ifadesi alınmak üzere Bursa Çarşı Polis Merkezi’ne götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevkedilen şüpheli, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.