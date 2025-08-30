Bursa’da Suç Örgütü Operasyonu Yapıldı

SUÇ ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, “Golani” adı verilen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne ağır bir darbe vuruldu. Bu suç örgütünün lideri Kenan Özcan’ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma, suç örgütünün tetikçi tutma faaliyetleri hakkında önemli bulgular ortaya çıkardı. Örgütün, 250 bin liraya tetikçi tuttuğu tespit edildi.

SALDIRI HAZIRLIĞI ENGELLENDİ

Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı bir saldırı hazırlığı tespit edildi. İlgili olayla bağlantılı 2 kişi, üzerlerinde ruhsatsız bir tabanca ve 6 fişekle birlikte yakalandı. Yapılan incelemeler sonucunda, örgüt lideri Kenan Özcan’ın A.K. üzerinden talimatlar verdiği, A.K.’nin de S.D. ve A.A.A. isimli örgüt üyelerine tetikçi bulmaları için emir verdiği öğrenildi.

GÖZALTILAR VE YASAL PROSEDÜRLER

Bursa merkezli operasyon, İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir illerini de kapsayan geniş bir çalışma olarak gerçekleşti. Operasyonda S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. isimli kişiler yakalandı. Gözaltına alınan bu 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Emniyet yetkilileri, kamu düzenini tehdit eden organize suç örgütlerine karşı mücadelelerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.