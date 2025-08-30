Bursa’da Suç Örgütüne Operasyon Yapıldı

SUÇ ÖRGÜTÜNE AĞIR DİRENC

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen bir operasyon, Interpol tarafından aranan suç örgütü lideri Kenan Özcan’ın da aralarında bulunduğu “Golani” adlı çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne büyük bir darbe indirdi. Bu operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 9’u, tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul’da yakalanan bir örgüt yöneticisinin ise yarın adliyeye sevk edileceği bildiriliyor. Bursa Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla yaptığı çalışmalar sonucunda Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinin ortaklarına yönelik silahlı saldırı hazırlığı yapıldığı belirlendi.

SİLAHLI SALDIRIYA HAZIRLIK

Söz konusu olayla bağlantılı olarak 2 şahıs, üzerlerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ile yakalandı. Yapılan araştırmalar neticesinde, örgüt lideri Kenan Özcan’ın, örgüt yöneticisi A.K. üzerinden talimatlar verdiği tespit edildi. A.K., örgüt üyeleri S.D. ve A.A.A.’ya tetikçi bulmaları yönünde emir verdi ve bu talimat doğrultusunda şahısların 250 bin lira karşılığında bir kurşunlama eylemi organize ettikleri ortaya çıktı. Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Mersin, Antalya ve Eskişehir’de düzenlenen operasyonda yakalanan isimler arasında S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.M., M.K.A., M.A., T.G., E.Ö. ve E.T. yer aldı. Gözaltındaki 11 şüpheli, mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden E.T. ve M.M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler S.D., A.A.A., B.M., M.K., A.N.D., M.K.A., M.A., T.G. ve E.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, firari örgüt yöneticisi A.K., güvenlik güçlerince İstanbul’da yakalanarak gözaltına alındı. A.K.’nın 31 Ağustos’ta adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam etmekte.