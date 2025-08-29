Bursa’da Sünnet Düğünü, Deveyle Eşlik

ŞAŞIRTICI SÜNNET DÜĞÜNÜ

Bursa’da gerçekleştirilen bir sünnet düğününde, sünnet çocuğu Yamaç Güç, Midilli cinsi atla mahalle turuna çıkarken annesi Birsen Güç de deveye binerek ona eşlik etti. Düğün, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde oldu.

VATANDAŞLARDAN İLGİ ÇEKEN ANLAR

Davul zurna eşliğinde yapılan turda, Yamaç Güç, atıyla mahallede dolaşırken, annesi ise süslü deveyle onun arkasından ilerledi. Bu ilginç görüntüye tanık olan çevredeki vatandaşlar, olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.