Bursa’da Sünnet Düğünü, Deveyle Eşlik

ŞAŞIRTICI SÜNNET DÜĞÜNÜ

Bursa’da gerçekleştirilen bir sünnet düğününde, sünnet çocuğu Yamaç Güç, Midilli cinsi atla mahalle turuna çıkarken annesi Birsen Güç de deveye binerek ona eşlik etti. Düğün, Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi’nde oldu.

VATANDAŞLARDAN İLGİ ÇEKEN ANLAR

Davul zurna eşliğinde yapılan turda, Yamaç Güç, atıyla mahallede dolaşırken, annesi ise süslü deveyle onun arkasından ilerledi. Bu ilginç görüntüye tanık olan çevredeki vatandaşlar, olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Adana’da Kaçak Makaron Üretildi. Barış A. Tutuklandı. 20 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da bir depo, karton bardak üretimi için kiralanmışken kaçak makaron üretimine ev sahipliği yaptığı tespit edildi. Operasyonda 20 milyondan fazla bandrolsüz makaron bulundu ve kiracı tutuklandı.
Adana’da Kiralık Adreste Makaron Üretildi

Adana'da düzenlenen operasyonda, kiralanan kağıt bardak üretim yerinin kaçak makaron tesisine dönüştüğü belirlendi. Baskında 20 milyon 400 bin bandrolsüz makaron ve makineler ele geçirildi.

