Bursa’da Sürücü Geri Manöver Yaptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN
Bursa’da yaşanan bir trafik kazası, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesindeki 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Bir sürücü, sapağı geçtikten sonra geri manevra yaparak arkasındaki hafif ticari araca çarptı.
KAÇAN SÜRÜCÜNÜN DAVRANIŞI
Otomobil sahibi, geri manevra esnasında arkadan gelen aracın sürücüsünün durumu fark ederek yavaşladığını göze almadı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
POLİSİN MÜDAHALESİ
Kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Olayın detayları üzerine yapılan incelemeler devam ediyor.