Bursa’da Sürücü Geri Manöver Yaptı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bursa’da yaşanan bir trafik kazası, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesindeki 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Bir sürücü, sapağı geçtikten sonra geri manevra yaparak arkasındaki hafif ticari araca çarptı.

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN DAVRANIŞI

Otomobil sahibi, geri manevra esnasında arkadan gelen aracın sürücüsünün durumu fark ederek yavaşladığını göze almadı. Çarpmanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİSİN MÜDAHALESİ

Kaza sonrasında olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Olayın detayları üzerine yapılan incelemeler devam ediyor.

ÖNEMLİ

Bali’deki Sel Felaketi 19 Can Aldı

Bali Adası ve Doğu Nusa Tenggara'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 19 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi kayboldu. Sel sularının binaları yıktığı görüntüler sosyal medyayı etkiledi.
Darıca’da Hırsızlık Olayı Gerçekleşti

Darıca'da hırsızlık için bir apartmana giren iki kişi, kapıları açamayınca daire önündeki yeni ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kameralarına kaydedildi.

