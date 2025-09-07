Bursa’da Sürücü Ve Ailesi Korku Yaşadı

YOLCULUKTA KORKU DOLU ANLAR

Bursa’da ailesiyle birlikte seyahat eden bir sürücü, karşıdan gelen araçların dar yolda hızla ilerlemesi nedeniyle tehlikeli anlar yaşadı. Bu sırada olanlar ise aracın kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi, Çeşme Caddesi’nde ortaya çıktı.

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ TEHLİKE

Görükle Mahallesi’nden çevre yoluna girmeye çalışan sürücü, ailesiyle birlikte ilerlerken bir düğün konvoyuyla karşılaştı. Dar yolda hızla giden konvoydaki araçlarla yüz yüze gelen sürücünün ve ailesinin korku dolu anları yaşandı. Ölümle burun buruna gelen sürücü, yolun ortasında durarak büyük bir trafik kazasının önüne geçti.

TEPKİLER KENDİNİ GÖSTERDİ

Yaşananlara kayıtsız kalan diğer sürücülere tepki gösteren sürücü, bu korkutucu anların ardından yoluna devam etti.