Bursa’da Sürücüler Arasında Kavga Çıktı

İKİ SÜRÜCÜ ARASINDAKİ TARTIŞMA

Bursa’da iki sürücü arasında başlayan tartışma, cadde ortasında kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi ve diğer sürücüler durumu kornayla protesto etti. Merkez Nilüfer ilçesinde, Görükle Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iki sürücü araçlarını yol ortasında durdurduktan sonra kısa bir süre içinde sözlü tartışmaya başladı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

Tartışmayı gören çevredekiler, tarafları ayırmak için araya girmeye çalıştı. Her ne kadar tartışma sırasında gerginlik zaman zaman yükselse de, kimse birbirine fiziksel olarak saldırmadı ve çevredeki insanların müdahalesiyle olay büyümeden sona erdi. Ancak yaşanan bu gerginlik sonrasında cadde üzerinde trafik bir süre boyunca durma noktasına geldi. Olay anları, bölgedeki vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülendi.

