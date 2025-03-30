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Bursa’da Sürücüler Arasında Yol Verme Kavgası

OLAY YERİNDE ŞİDDETİN PATLAĞI

Bursa’da, yol verme meselesi yüzünden çıkan bir kavga anları kameraya yansıdı. Sürücüler, araçlarından atlayarak birbirlerine saldırmaya başladılar. Yumrukların havada uçuştuğu anlarda, diğer sürücülerin araya girmesiyle kargaşa sona erdi.

YOL VERME TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Olay, Nilüfer ilçesindeki İzmir Yolu Caddesi’nde yoğun bir trafik akışında meydana geldi. Araç sürücüleri arasında yol verme konusundaki anlaşmazlık, kısa zamanda sözlü tartışmaya dönüştü. Süreç içerisinde hızla büyüyen gerilim, havada uçuşan darbelerle sonuçlandı. Öfkeli sürücüler caddeyi adeta bir ringe çevirdi.

ARAYA GİRENLER KAVGAYI SONLANDIRDI

Kavga sırasında, diğer sürücülerin müdahalesiyle taraflar ayrıldı. Olay anları, çevredeki kameralar tarafından kaydedilirken, bu görüntüler kavgada yaşananların ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne serdi. Bireylerin bu tür saldırgan davranışları, trafikte başlatılan kurallara uyulması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.

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