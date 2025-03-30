Bursa’da Sürücüler Arasında Yol Verme Kavgası

Olayın Başlangıcı

Bursa’da, yol verme nedeniyle sürücüler arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan İzmir Yolu Caddesi üzerine yoğun bir trafikte meydana geldi.

Yumruklar ve Tekmeler Uçuştu

Yol verme meselesi yüzünden başlayan sözlü tartışma, bir anda alevlenerek fiziki bir çatışmaya dönüştü. Sürücüler, araçlarından inerek birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırmaya başladı. Kameralar tarafından kaydedilen bu olayda, caddenin ortasında kargaşa yaşandı.

Olayın Sonuçları

Kavgayı, diğer sürücüler araya girerek ayırmaya çalıştı. Çıkan olayın büyüklüğü, caddede ilerleyen diğer sürücüler için de dikkat çekici anlar yaşattı. Bu tür tartışmaların önlenmesi gereken bir konu olduğu gözler önüne serildi.