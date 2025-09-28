Bursa’da Sürücüler Trafikte Kavga Etti

TARTIŞMA TRAFİKTE KAVGA ÇIKARDI

Bursa’da meydana gelen olayda, iki sürücü arasında başlayan tartışmanın ardından kavga çıkıyor. Olay, merkez Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi’nde bir caddede yaşanıyor. İki sürücü, araçlarını yolun ortasına park ettikten sonra kısa süre içinde tartışmaya başlıyor.

Tartışmaya tanık olan diğer sürücüler, çalan kornalarıyla duruma tepki veriyor. Olayı gören vatandaşlar, tartışan iki tarafı ayırmak için müdahale ediyor. Ancak, yaşanan sözlü kavgada kimsenin fiziksel olarak birbirine zarar vermediği gözlemleniyor. Zaman zaman gerginlik artıyor, ancak çevredekilerin girişimiyle durum daha fazla büyümeden kontrol altına alınıyor.

TRAFFİKTEKİ AKSAMA

Yaşanan bu olay nedeniyle cadde üzerinde trafik akışı bir süre durma noktasına geliyor. Olay anları, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedilirken, bu görüntüler sosyal medyada da dolaşımda.