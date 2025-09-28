Haberler

Bursa’da Sürücüler Trafikte Kavga Etti

TARTIŞMA TRAFİKTE KAVGA ÇIKARDI

Bursa’da meydana gelen olayda, iki sürücü arasında başlayan tartışmanın ardından kavga çıkıyor. Olay, merkez Nilüfer ilçesinde Görükle Mahallesi’nde bir caddede yaşanıyor. İki sürücü, araçlarını yolun ortasına park ettikten sonra kısa süre içinde tartışmaya başlıyor.

Tartışmaya tanık olan diğer sürücüler, çalan kornalarıyla duruma tepki veriyor. Olayı gören vatandaşlar, tartışan iki tarafı ayırmak için müdahale ediyor. Ancak, yaşanan sözlü kavgada kimsenin fiziksel olarak birbirine zarar vermediği gözlemleniyor. Zaman zaman gerginlik artıyor, ancak çevredekilerin girişimiyle durum daha fazla büyümeden kontrol altına alınıyor.

TRAFFİKTEKİ AKSAMA

Yaşanan bu olay nedeniyle cadde üzerinde trafik akışı bir süre durma noktasına geliyor. Olay anları, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedilirken, bu görüntüler sosyal medyada da dolaşımda.

ÖNEMLİ

Haberler

Serdivan’da 120 Kişilik Türk Müziği Korosu Kuruldu

Serdivan Belediyesi, farklı yaş ve meslek gruplarından 120 kişilik Türk Müziği Korosu'nu kurarak yıl sonu konseri için hazırlıklara başladı.
Haberler

Hasan Sait Emrem Halterdeki Başarısını İşine Borçlu

Afyonkarahisar'da bir gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki genç halterci, iş hayatını spor başarılarıyla harmanlayarak Türkiye Şampiyonası’nda 79 kiloda birincilik elde etti ve Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.