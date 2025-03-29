Bursa’da Sürücülerden Başarılı Fermuar Uygulaması

FERMUAR SİSTEMİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANDI

Bursa’da, ambulansı gören sürücüler, fermuar sistemini etkili bir şekilde hayata geçiriyor. Duyarlı sürücülerin bu anları, ambulanstaki sağlık personelinin kameralarıyla kaydedildi.

ZAMANLA YARIŞAN ACİL SERVİS EKİPLERİ

112 Acil Servis ekipleri, aldığı vakayı hastaneye ulaştırırken zamanla yarışıyor. Ambulansın sirenlerini duyan sürücülerin fermuar sistemini başarıyla uygulaması, büyük takdir topladı. Yoğun trafikte bile ambulansın, vakaya hızlı bir şekilde ulaşması dikkat çekti. Sürücülerin her geçen gün bu sistemi etkili bir şekilde kullanması, ambulans içerisindeki kameraya yansıdı.