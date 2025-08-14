Bursa’da Sürücüyü Darp Eden Grup

TRAFFİKTE ŞİDDET DOLU ANLAR

Bursa’da trafiğin ortasında başlayan bir tartışma, kısa sürede şiddet dolu bir kavgaya dönüştü. Olay, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde gerçekleşti. İki kişi, bilinmeyen bir sebepten dolayı bir otomobil sürücüsüyle sözlü tartışmaya girdi. Daha sonra, aracı durdurarak kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu anlar, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Tarafları ayırmak için büyük bir çaba gösteren insanlar, olayın büyümesini engellemeye çalıştı. Bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi ve görüntülerde, iki kişinin birbiriyle defalarca yumruklaştığı ve çevredekilerin müdahale etmeye çalıştığı görüldü.