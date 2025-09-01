Bursa’da Tabancalı Saldırı, 1 Tutuklama

OLAY YERİ VE ŞÜPHELİLERİN EYLEMİ

Olay, İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi’nde, Şebboy Caddesi üzerinde yaşandı. İddialara göre, 16 BCV 775 plakalı otomobille Uğur T.’nin işlettiği tekel bayisinin önüne gelen iki şüpheli, araçtan inerek tabancayla ateş açtı ve iş yeri sahibini yaraladı. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Uğur T., yere yığılırken, şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAYDAN SONRA MÜDAHALE ETTİ

Çevredekilerin acil ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri hızlıca sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, Uğur T., önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Uğur T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Olayın akabinde kaçan şüpheliler, yaklaşık 2 saat sonra Yeniceköy Mahallesi’nde, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.