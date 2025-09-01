Bursa’da Tabancalı Saldırı, 1 Tutuklama

OLAYIN GERÇEĞİ

Olay, İnegöl ilçesinin Osmaniye Mahallesi, Şebboy Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 BCV 775 plakalı otomobille gelen iki şüpheli, Uğur T.’nin işlettiği tekel bayisinin önünde araçtan inerek, tabancayla ateş açtı ve iş yeri sahibini yaraladı. Açılan ateşte Uğur T.’nin bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandığı öğrenildi. Yaralı, olay anında yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı Uğur T.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, önce İnegöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi. Yapılan kontroller sonucu, tedavi altına alınan Uğur T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliler, yaklaşık iki saat sonra Yeniceköy Mahallesi’nde polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adliye sevk edildiği bildirildi.