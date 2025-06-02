Bursa’da Tabancayla Kadın Yaralandı

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir adam, eski nişanlısı olan kadını bacağından tabancayla vurup yaraladı. Saldırı anı, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, saat 12.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

TARTIŞMA VE SALDIRI

Hakan M. (36), eski nişanlısı Asel Y. (29) ile sokakta karşılaştı ve aralarında bir tartışma çıktı. Öfkeli adam, kadını sağ bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Vurulan kadın, sağ bacağına isabet eden mermiyle yere düştü ve kanlar içinde kaldı.

Yaralı kadına olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor. Olayın silahlı saldırı anı, işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis, kaçan şüpheliyi aramaya devam ediyor.