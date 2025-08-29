Bursa’da Tabancayla Yaralanan İki Kişi

OLAYIN DETAYLARI

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi tabancayla ateş açarak H.A. ve Y.K.’yı yaraladı. Olay, Esenevler Mahallesi Erdoğan Caddesi’nde saat 18.30 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, H.A. ve Y.K. cadde üzerinde karşılaştıkları iki şüpheli tarafından vuruluyor.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA SEVK EDİLDİ

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden hızla kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Bacaklarından yaralanan H.A. ve Y.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralıların hastanedeki tedavisinin devam ettiği, durumlarının ise hayati risk taşımadığı ifade ediliyor.

POLİSİN ÇALIŞMALARI

Polis, kaçan saldırganları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.